منع تجول من الساعة العاشرة ليلاً في جميع أنحاء إيطاليا ووقف المدارس 

2020/11/04 | 12:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – وقع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي ليل الثلاثاء الأربعاء مرسوما يقضي بحظر التجول في جميع أنحاء الأراضي الوطنية عند الساعة 22,00 (21,00 ت غ) ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في شبه الجزيرة صباح الأربعاء.كما تم فرض قيود أخرى يفترض أن يكشف كونتي تفاصيلها الأربعاء وستطبق حتى الثالث من كانون […]

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