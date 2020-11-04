الاقتصاد النيابية: اعتماد القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر

2020/11/04 | 12:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة تنويع الإيرادات العامة، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن اعتماد القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اعتماد سياسة القروض، دون تنشيط الإيرادات التي ترفد خزينة الدولة بالموارد غير النفطية، ينذر بالخطر".

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء هي ورقة إصلاح على المدى البعيد، لذلك نحن بحاجة إلى معالجات سريعة، كمنح قروض ميسرة الى المصانع لتفعيلها، وسلف للمزارعين لتنشيط الزراعة".

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