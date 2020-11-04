2020/11/04 | 12:39 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 4 نوفمبر 2020 | 12:30 مساءً | عدد القراءات : 11

دول الجوار تثير مخاوف العراق من عودة المدارس

اعتبرت وزارة الصحة، الاربعاء، ان ارتفاع اصابات فيروس كورونا في دول الجوار تثير مخاوف العراق من عودة المدارس.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، ان"تسجيل الدول المجاورة ارتفاعا باعداد المصابين بفيروس كورونا يثير مخاوف العراق من اتخاذ قرار بشان بدء دوام المدارس".

واضاف، ان"القرار بشأن الدوام في المدارس سيتخذ بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية من خلال مستشاريها

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