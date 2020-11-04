إجراءات ’صارمة’ ضد ’مزدوجي الرواتب’.. وآلية لتوزيع 8 ملايين دينار على ’العاطلين’

2020/11/04 | 12:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، عن آلية منح قرض بقيمة 8 ملايين دينار للعاطلين عن العمل، متوعدة بإجرءات صارمة بحق مزدوجي الرواتب.



وقالت المتحدث باسم الوزارة أحرار الزلزلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (4 تشرين الثاني 2020)، إن "المتقدمين على قروض الـ 8 ملايين دينار من الشباب العاطلين وصل عددهم إلى نحو 60 ألف"، مرجحة أن "يصل عدد المتقدمين إلى 100 ألف عاطل".

وأضافت، "سيتم شمول المتقدمين وفق معايير محددة وحسب الأولوية وستشمل كل وجبة منح نحو اقل من 5 آلاف قرض، مبينة أن "الأولوية ستكون للمتقدم من المتزوجين والذين لديهم أطفال".

وأشارت إلى أن "أغلب المتقدمين حصلوا على استشارة من وزارة العمل، مما يفرض على الوزارة تدريبهم ومنحهم القروض".

ورجحت المتحدثة، وجود أعداد كبيرة من مزدوجي الرواتب تفوق الرقم المعلن وهو 24 ألف، مشددة أن هناك اجراءات صارمة ستتخذ بحق مزدوجي الرواتب"، مبينة أن "هناك توجيهًا من قبل وزير العمل بمحاسبتهم واسترداد جميع المبالغ، باستثناء الحالات الخاصة".

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