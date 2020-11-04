خطوة لإلغاء الكفالة.. السعودية تخفف القيود عن العمال الأجانب

2020/11/04 | 12:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الموارد البشرية السعودي يوم الأربعاء، أن المملكة ستخفف القيود التعاقدية المفروضة على العمال الأجانب، بما في ذلك حرية تغيير الوظائف.

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