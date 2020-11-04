حملة بايدن: لدينا فرق قانونية مستعدة في حال الذهاب إلى المحكمة العليا

2020/11/04 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، في وقت مبكر الأربعاء، إن لديها "فرقا قانونية" تقف على أهبة الاستعداد إذا نفذ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تهديده بالذهاب إلى المحكمة العليا

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