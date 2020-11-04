2020/11/04 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، انها ستقاضي النائب السابق حيدر الملا وفق المادة ٤٣٣، فيما اشارت الى ان وزيرها لم ينضم لاي كروب واتساب ولم يقم بمداخلة لتصحيح معلومة ورقة دخول واقامة الاجانب في العراق.وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير الداخلية عثمان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية : سنقاضي حيدر الملا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : سنقاضي حيدر الملا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية : سنقاضي حيدر الملا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).