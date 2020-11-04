بعملية نوعية.. الحشد الشعبي يدمر ثلاث مضافات لداعش ويقطع خطوط امداده غرب الانبار

2020/11/04 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات قاطع الانبار

للحشد، الاربعاء، عن العثور على ثلاث

مضافات تعود لإرهابيين متخذيها منطلق

لهم لشن هجمات على القوات الامنية

المتواجدة غرب محافظة الانبار وذلك

بعملية امنية انطلقت منذ يوم ا

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