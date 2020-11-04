انخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في كربلاء

2020/11/04 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي،

امام الدينار العراقي في الاسواق

المحلية بكربلاء، اليوم الاربعاء، (11/4/

2020).

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة

لكل 100$ :

سعر بيع الدولار = 125.000 دينار.

سعر

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