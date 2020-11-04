نفط البصرة تقدم مواد طبية بقيمة 300 ألف دولار لصحة المحافظة

2020/11/04 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الأربعاء (04 تشرين الثاني 2020)، تقديم مواد طبية بقيمة 300 ألف دولار إلى دائرة صحة المحافظة لمواجهة جائحة كورونا.

وذكر إعلام الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا إلى توجيهات وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، لمكافحة أزمة جائحة كورونا، وبمتابعة من المدير العام لشركة نفط البصرة خالد حمزة عباس وبالتعاون مع شركة CPECC الصينية، قامت شركة نفط البصرة بدعم القطاع الصحي في البصرة بالمستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية لمواجهة جائحة كورونا، يوم الأربعاء 4 تشرين الأول 2020م، وقد أشرفت هيأة الصحة والسلامة والبيئة في شركتنا على عملية تسليم المواد".

وقال عضو مجلس إدارة الشركة، وسام رحمان مطر: "تعتبر هذه المبادرة استمرارا للمبادرات السابقة التي قامت بها شركتنا لدعم المؤسسات الصحية خلال أزمة جائحة كورونا، وهي عبارة مستلزمات طبية وقائية وأجهزة لقياس درجة الحرارة، بلغت قيمتها ما يقارب 300 ألف دولار أمريكي".

وأشار البيان إلى أن "مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة البصرة، عبدالله كامل خنفر، عبر عن شكره وامتنانه إلى شركة نفط البصرة وجميع العاملين في القطاع النفطي لما يقدمونه من جهود متميزة لدعم القطاع الصحي في المحافظة".

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