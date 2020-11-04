تركيا تعلن انتهاء عمليات البحث عن ناجين في إزمير وحصيلة الزلزال النهائية

2020/11/04 | 13:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية، محمد غوللو أوغلو، اليوم الأربعاء (04 تشرين الثاني 2020)، انتهاء أعمال البحث والإنقاذ عن المفقودين جراء زلزال إزمير.

وأوضح غوللو أوغلو، في تغريدة على تويتر، أن "فرق البحث والإنقاذ أنهت أعمالها في المباني المهدمة"، مقدماً شكره "لكافة العاملين ضمن فرق البحث على جهودهم المبذولة لإنقاذ المتضررين من الزلزال".

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال، إلى 114 شخصاً، بعد الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير في تركيا، وأعقبته ألف و713 هزة ارتدادية، 45 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية فإن "عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفًا و35، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة".

وفي 30 تشرين الأول الماضي، وقع الزلزال بقوة 6.6 درجات قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير المطلة على بحر إيجة، غربي تركيا.

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