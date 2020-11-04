رحلات داخلية وخارجية للخطوط الجوية العراقية غدا الخميس

2020/11/04 | 13:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد الخميس الخامس من تشرين الثاني .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان الرحلات الداخلية ستكون لكل من البصرة و اربيل والسليمانية والنجف ، والخارجية لكل من بيروت وصبيحة وطهران ومشهد ودبي واسطنبول والقاهرة و عمان "./انتهى9

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