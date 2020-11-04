الداخلية توافق على افتتاح اول مركز للشرطة بثاني اكبر حوض زراعي في ديالى

2020/11/04 | 13:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادكشف النائب مضر الكروي، الاربعاء، عن موافقة وزارة الداخلية بافتتاح اول مركز للشرطة في ثاني اكبر حوض زراعي محرر في ديالى.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” وزارة الداخلية وافقت رسميا على اعادة افتتاح مركز شرطة الطبج في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) والذي دمر بعد احداث 2014″.واضاف الكروي،ان” قرار وزارة الداخلية باعادة فتح المركز وهو الاول من نوعه في حوض الطبج الذي يضم زهاه 27 قرية زراعية يسكنها اكثر من 10 الاف نسمة يكتسب اهمية من الناحية الامنية وهي بارقة امل في اعادة الوضع الطبيعي لمنطقة عانت من ويلات الارهاب لسنوات طويلة لافتا الى ان الطبج ثاني اكبر حوض زراعي محرر في ديالى”.وكانت مراكز الشرطة في المدن والارياف التي اجتاحها داعش الارهابي دمرت بنسبة 90% وبدات عمليات اعادتها بشكل تدرييجي مع عودة العوائل النازحة اليها”.انتهى 25 ف

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