حقيقة تعاقد بهروز مع ضرغام اسماعيل

2020/11/04 | 13:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

كشف الوسيط الايراني بهروز دزهبود، حقيقة تعاقده مع اللاعب ضرغام اسماعيل.

وقال بهروز في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب ضرغام اسماعيل من المواهب الممتازة في العراق وهو احد نجوم المنتخب الوطني”.

واوضح بالقول، “بالرغم من ذلك فإن الانباء التي تشير الى تعاقدي مع اللاعب غير صحيحة على الاطلاق، فأنا متعاقد في العراق مع بشار رسن وايمن حسين”.

وانتشرت انباء تعاقد ضر6ام مع بهروز بعد استعاء اللاعب لصفوف المنتخب الوطني.



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