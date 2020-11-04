البزاز: وجود 42 ألف عائلة نازحة في مخيمات إقليم كردستان

2020/11/04 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرة قسم ممثلية محافظات إقليم كردستان في وزارة الهجرة والمهجرين، عليا البزاز، عن وجود اثنتين واربعين ألف عائلة نازحة في مخيمات إقليم كردستان.

وقالت البزاز في تصريح ان أسباب عدم عودة هذه العائلات إلى مناطقها مرهونة بتوفير الأمن والبنى التحتية وفرص العمل، لأن هذه العائلات لا تشعر بالأمان عند عودتها بسبب غياب الأمن واتخذت من المخيمات ملاذاً آمناً لها، محملة وزارة الهجرة والمهجرين مسؤولية توفير المستلزمات الضرورية لتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية داخل المخيمات.

ويعتبر ملف النازحين من أبرز الملفات العالقة منذ سنوات، إذ تمنع فصائل مسلحة عودة العائلات في مناطق متعددة، فيما يغيب الدور الحكومي لحل هذه المشكلة.

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