مفوضية الانتخابات والأمم المتحدة تبحثان آليات تحقيق نزاهة العملية الانتخابية

2020/11/04 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مع الأمم المتحدة سبل تحقيق سجل انتخابي رصين، بما يضمن تعزيز الديمقراطية ونزاهة الانتخابات ووضع جداول المهام والتوقيتات الزمنية اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها.

وأكدت المفوضية في بيان عقب اجتماع مع فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، وضع عدد من المقترحات والتوصيات، تضمنت تنسيق العمل مع الوزارات فيما يخص توزيع بطاقة الناخب البايومترية، والحفاظ على تقاطع الأسماء والبصمات، للوصول إلى إنجاز سجل انتخابي رصين، ومتابعة تسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية، مع التأكيد على إدامة جسور التعاون مع المنظمات الداعمة للمرأة سواء كانت ناخبة ام مرشحة، بما يضمن تعزيز المشاركة السياسية لها وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مشاركتها.

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