الحرس الثوري يزيح الستار عن منظومة اطلاق صواريخ باليستية آلية بعيدة المدى

2020/11/04 | 13:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشف الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عن منظومة آلية وذكية تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري لإطلاق متوالي لصواريخ باليستية بعيدة المدى (مدفعية صواريخ).وأكد قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي في مراسم ازاحة الستار عن هذه المنظومة، ان تحليق الصواريخ الايرانية سيرعب العدو، مضيفا، ان قدرة صواريخنا تضمن تراجع الأعداء.وأضاف سلامي، أن هذه الدعامة القوية هي مظلة الردع والدفاع المطمئن عن نظامنا، وقدرة هائلة تُظهر للعدو إرادة النظام السياسية، وتُفرض عليه إذا لزم الأمر.



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