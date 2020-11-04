2020/11/04 | 13:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ أمل نبيل /..



ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، باستثناء بورصتي قطر والكويت.



وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ” ايجي اكس 30″ بنحو 0.45٪ ليصل إلى مستوى 10.559 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر السوق السعودية” تاسي” بنحو 1.03٪ ليصل إلى 8.080 نقطة.



وصعد مؤشر السوق العراقية بنحو طفيف 0.01٪ ليصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع مؤشرات الأسواق العربية في مستهل التعاملات وكالة الصحافة المستقلة.

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