التربية توضح بشأن التعليم الالكتروني وتقليص المناهج وايام الدراسة

2020/11/04 | 13:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، أكمال تدريب الملاكات التدريسية من أجل التعليم الالكتروني، مؤكدة إمكانية تقليص المناهج الدراسية بما يتناسب مع عدد أيام الدوام الرسمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (4 تشرين الاثاني 2020)، إن "المديريات العامة أكملت تدريب وتطوير المدرسين والمعلمين بدورات تطويرية من أجل التعليم الالكتروني".

وأضاف، أن "التعليم الالكتروني في المدارس سيكون مختلفا عن التعليم الالكتروني في الجامعات، من خلال بث المحاضرات عبر مواقع التواصل او المنصات الالكترونية من قبل الأساتذة".

واوضح، أن "هناك تقليصا للمناهج الدراسية من قبل المديرية العامة للمناهج، بما يتناسب مع عدد أيام الدوام الرسمي".

وأوضح، أنه "يمكن العمل بنظام الانتساب من خلال تقديم ولي الامر طلبا بأداء امتحان الطالب فقط في نصف السنة او نهاية السنة، لافتا إلى أن "هذه الآلية يمكن التصويت عليها".

واشار الى أن " بدء العام الدراسي الجديد بقرارات خلية الأزمة".

وبين، أن "الإجراءات والمقترحات الموجودة لدى الوزارة تتضمن تحديد عدد الطلبة في الصف الواحد، بحيث يكون العدد من 8 الى 16 او 20 طالبا حسب مساحة الصف، مع الالتزام بالتباعد بين طالب وآخر"، مبينا أن "وقت الحصة الدراسية سيكون 30 دقيقة".

وتابع أن "الدوام ممكن أن يكون يومين في الاسبوع، لكل مرحلة دراسية، وبقية الايام يكون عن طريق التعليم الالكتروني"، منوها بأن "عطلة يوم السبت تم تعليقها، لكي يكون لكل مرحلة دوام يومين في الاسبوع، أي ستة أيام في الاسبوع".

ولفت إلى أن "هناك مناطق نائية بعيدة لا توجد فيها خدمات انترنت وتعليم الكتروني، حيث وجهت المديرية العامة للاشراف التربوي، بأن يكون الدوام في تلك المناطق 3 أيام".

واستطرد، بالقول: إن "زخم الطلبة في مدارس المركز سيكون في المدرسة ذات الدوام الأحادي، حيث يمكن ان تنقسم الى صباحي ومسائي، بينما ذات الدوام الثنائي فتنشطر المدرسة داخل الدوام الواحد، ويتم تقسيم الشعب على عدد الصفوف الفارغة الموجودة نتيجة عدم دوام المراحل الأخرى".

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