5 ملايين دولار.. رهان 'تاريخي' على فوز ترمب بولاية ثانية

2020/11/04 | 13:20 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: أرشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت صحيفة "ذا صن " البريطانية بان رجل أعمال بريطاني، لم يكشف عن اسمه، راهن بمبلغ 5 ملايين دولار على فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية، وهو ما وصفته بأنه الرهان السياسي الأكبر في التاريخ.

وذكرت الصحيفة إن رجل الأعمال، الذي يتخذ من الخارج مقرا له، استخدم وكلاء مراهنات خاصين مسجلين في جزيرة" كوراكاو" بالكاريبي لمغامرته المحفوفة بالمخاطر في الانتخابات، ونقلت عن صديق للمراهن قوله إنه "قد تشاور مع المطلعين على معسكر ترمب قبل أن يقوم بهذا الرهان عالي المخاطر الذي قد يكسبه شيكا بقيمة 15 مليون دولار تقريبا كتعويضات في حال فاز المرشح الجمهوري".

ولم يكن هذا المراهن الغامض الوحيد الذي قدم رهانا ضخما على ترمب، حيث قالت شركة "لادبروكس" البريطانية للمراهنات إن 3 من كل 4 رهانات ذهبت لصالح ترمب في الأسبوع الأخير من الحملة.

كما قالت شركة "بادي باور" الإيرلندية للرهانات إن 93% من أموال الرهانات الموضوعة على المرشحين خلال الـ 24ساعة الماضية ذهبت لحصول ترمب على فترة ولاية ثانية، فيما ذهبت 7% فقط لجو بايدن، مشيرة إلى أنه تم وضع رهانات بقيمة 337 مليون دولار على انتخابات 2020.

وفي المقابل، راهن رجل بريطاني مجهول أيضا بمليون جنيه إسترليني (1,29 مليون دولار) خلال عطلة نهاية الأسبوع على فوز بايدن، وفي حال فاز الأخير بالفعل سيحصل المراهن على 2 مليون دولار.

يذكر أن المراهنات السياسية تعد غير قانونية في الولايات المتحدة، لكنها ليست كذلك في بلاد أخرى.

ر.إ

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