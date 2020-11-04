2020/11/04 | 13:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..وصفت النائب عن تحالف الفتح اشواق كريم , الأربعاء , تجاهل الحكومة الاتفاق مع الصين وعقد اتفاق مع مصر بانه تخبط حكومي واضح , فيما اكدت ان تأخير توزيع رواتب الموظفين احدى الامور الغامضة التي تمارسة الحكومة .وقالت كريم في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” ذهاب الحكومة باتجاه عقد اتفاقيات اقتصادية مع مصر والأردن لن يجد نفعا للعراق ” , واصفة ” تجاهل الحكومة الاتفاق مع الصين وعقد اتفاق مع مصرواردن بانه تخبط حكومي واضح” .وأضافت ان ” سلسلة الاتفاقيات مع الصين من شانها تحريك عجلة التنمية وخلق فرص عمل كبيرة ولابد للحكومة الى الرجوع اليها وتفعيلها بأسرع وقت ممكن ” .من جانب آخر اكدت كريم ان “تأخير توزيع رواتب الموظفين احدى الامور الغامضة التي تمارسة الحكومة ” .



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: الاتفاقات الاقتصادية مع مصر والاردن تخبط حكومي واضح) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: الاتفاقات الاقتصادية مع مصر والاردن تخبط حكومي واضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).