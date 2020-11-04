فريق بايدن يصف تصريحات ترامب حول الانتخابات ب”الفاضحة” و”غير المسبوقة”

2020/11/04 | 13:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – اعتبرت مديرة الحملة الانتخابية للمرشح الديموقراطي جو بايدن الاربعاء أن تصريحات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التي دعا فيها الى وقف فرز الاصوات معلنا فوزه في الانتخابات “فاضحة وغير مسبوقة”.وقالت جين اومالي ديلون في بيان إن الديموقراطيين مستعدون “لمعركة” قضائية في حال لجأ الرئيس الجمهوري الى المحكمة العليا لطلب […]

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