قمة الطلبة والزوراء تخطف الأضواء بجولة الدوري العراقي

2020/11/04 | 13:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} تقام مساء الغد 3 مباريات في غاية الأهمية لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز العراقي، حيث تكمن أهميتها في قيمة نقاطها الثلاث وفي تسلسل الأندية بلائحة الترتيب قبل توقف المسابقة بسبب أيام الفيفا.

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