بالوثائق.. إرسال وثائق للكاظمي والنزاهة عن

2020/11/04 | 13:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرسلت النائبة عالية نصيف كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وهيئة النزاهة يتضمن طلباً بمنع وزارتي الكهرباء والاتصالات من التعاقد مع "شركتين فاسدتين".

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