المالية النيابية: لابد من الاتفاق مع الحكومة لاقرار قانون الاقتراض

2020/11/04 | 13:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة مطلع الاسبوع المقبل لقراءة مشروع قانون تمويل العجز المالي، فيما اكد عضو في المالية النيابية رفض المبلغ المحدد في القانون للاقتراض.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاربعاء: ان مجلس النواب سيعقد جلسته الاعتيادية يوم السبت المقبل لمناقشة 12 فقرة، مشيرة الى ان من ابرز الفقرات التي سيناقشها مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

من جانبه قال عضو اللجنة المالية النائب شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اقرار مشروع القانون يعتمد على الاتفاق مع الحكومة بشأن المبلغ المحدد للاقتراض في القانون، مشيرا الى انه قد يتم اقرار القانون في الاسبوع المقبل.

وأضاف النائب شيروان ميرزا انه بعد القراءة الثانية نأخذ بالملاحظات ووسجتمع بالمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، لتحديد المبلغ، مشددا على رفض المجلس الموافقة على مبلغ 41 ترليون دينار عراقي الذي يحدده القانون.

واشار النائب شيروان ميرزا الى ان الرأي الراجح في اللجنة المالية هو ان يكون المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي اقصى حد ان يكون 20 ترليون، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانو الموازنة للعام 2021.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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