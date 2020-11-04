2020/11/04 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني – ‏ اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاربعاء، القاء القبض على 33 متهما في عموم اقضية ونواحي المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية .وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان”مديريات واقسام الشرطة تمكنت من القبض على 7 متهمين بتهديد المواطنين ، تمت احالتهم الى المحاكم المختصة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 33 متهما في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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