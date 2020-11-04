2020/11/04 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، على ضرورة تنويع الإيرادات العامة، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن اعتماد القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر.وقال عضو اللجنة مازن الفيلي، بحسب الإعلام الحكومي، إن “اعتماد سياسة القروض، دون تنشيط الإيرادات التي ترفد خزينة الدولة بالموارد غير النفطية، ينذر بالخطر”.وأشار إلى أن “الورقة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاقتصاد النيابية: اعتماد القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر المركز الخبري الوطني.

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