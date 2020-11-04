إغلاق أبواب ديوان محافظة ذي قار بـ

2020/11/04 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذي قار ـ واع

أغلق محتجون في ذي قار، اليوم الاربعاء، مبنى ديوان المحافظة بواسطة اللحام مطالبين اقالة المحافظ.

وقال مراسلنا: انه "لليوم الرابع على التوالي مبنى ديوان المحافظة مغلق من قبل المحتجين المطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بعد انتهاء المهلة الممنوحة له من قبلهم".

واضاف، ان "المحتجين باشروا اليوم باغلاق ابواب مبنى ديوان المحافظة بـ اللحام، مؤكدين استمرار الاغلاق لحين تحقيق مطالبهم".

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