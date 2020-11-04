2020/11/04 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الأربعاء، إن لديها "فرقا قانونية" تقف على أهبة الاستعداد إذا ذهب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المحكمة العليا.



وقال مدير الحملة، جين أو مالي ديلون، في بيان، تابعه "ناس" (4 تشرين الاول 2020)، "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمنع الفرز المناسب للأصوات، فلدينا فرق قانونية مستعدة للانتشار لمقاومة هذا الجهد".

وأشار ترامب، في كلمة مصورة، أعقبت تحقيق حملته انتصارات في عدد من الولايات، إلى عزمه اللجوء إلى أعلى محكمة في البلاد لوقف فرز الأصوات بالبريد التي تتم بشكل غير قانوني، على حد تعبيره.

وأعرب، الرئيس الأميركي، في عدة مناسبات سابقة عن رغبته في إعلان النتائج ليلة الانتخابات.



وكتب في تغريدة: "لا بد من معرفة نتائج الانتخابات ليلة الانتخاب.



لا أيام ولا شهور ولا حتى سنوات بعد ذلك".



وقال، ترامب، في تجمع انتخابي قبيل المواجهة الحاسمة: "بمجرد أن تنتهي تلك الانتخابات، سنستعين بمحامين".

وأظهرت النتائج، التي أورتها وكالة أسوشيتد برس، فوز ترامب بولايات تكساس وفلوريدا وأوهايو، والأخيرة ولاية متأرجحة يعول عليها المتنافسان، وفاز، ترامب، أيضا في عدد من الولايات التي كان يتوقع فوزه بها.

وتشير نتائج الفرز الأولية إلى تقدمه في جورجيا ونورث كارولاينا وويسكونسن وميشيغان، التي تعتبر حاسمة بالنسبة للمرشحين.



وقد توقع ترامب أيضا في كلمته أن يفوز بها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة بايدن ترد على تهديد ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة بايدن ترد على تهديد ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).