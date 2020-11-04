بعد ان هدمها الدواعش:العتبة الحسينية تسعى الى تسهيل اعادة بناء الجوامع والحسينيات والمراقد في قضاء تلعفر

2020/11/04 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة انها شكلت لجنة لأجل دراسة

وتسهيل إعمار الجوامع والحسينيات وبعض

المراقد في قضاء تلعفر بمحافظة الموصل

والتي هدمها تنظيم داعش التكفيري إبّان

سيطرته على هذه الم

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