2020/11/04 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء (04 تشرين الثاني 2020)، بتشكيل لجنة لمتابعة إرسال جرحى الوزارة إلى خارج البلاد من أجل علاجهم.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الغانمي "عقد اجتماعاً ضم وكيل الوزارة الاقدم ووكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، ومدير شؤون الشهداء والجرحى ومدير صندوق الضمان الصحي ومدير صندوق شهداء الشرطة".

وأضاف البيان، أن "الوزير ناقش خلال الاجتماع أهمية الإسراع بإكمال المستشفى الخاص بوزارة الداخلية، ومتابعة احوال الجرحى الأبطال وإنجاز معاملاتهم ومستحقاتهم"، مشدداً على "تقليص حلقات الروتين".

وأشار البيان إلى أن "الغانمي وجه بتشكيل لجان لمتابعة ارسال جرحى الوزارة الى خارج البلاد للتأكد من نجاح التداخلات الجراحية التي خضعوا لها، وإجراءات علاجهم، فضلا عن توزيع الكراسي والسلف على الجرحى المستحقين بشكل دوري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة إرسال جرحى الداخلية إلى الخارج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة إرسال جرحى الداخلية إلى الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).