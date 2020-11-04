مدير كرة الزوراء: انطلاقة الفريق ستكون يوم الخميس من بوابة الطلبة

2020/11/04 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد مدير فريق الزوراء بكرة القدم، كريم رزاق اليوم الاربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، أن انطلاقة الفريق للمنافسة على المراكز الاولى في قائمة الدوري الممتاز ستكون من الجولة الثالثة ولقاء الطلبة يوم الخميس المقبل.

وقال رزاق في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفريق بدأ يتصاعد من حيث الأداء واللياقة البدنية من جولة الى اخرى، والجميع تابع لقاء الشرطة بالجولة الاولى والفرص المهدورة، وكذلك مباراة النفط في الثانية".

وأضاف: "أتوقع أن الاستقرار في الاداء سيكون حاضراً في لقاء الخميس، والفريق يواجه الطلبة الذي حقق نتيجتين جيدتين في الجولتين الاولى والثانية، ويمتلك عناصر شبابية موهوبة".

وأشار إلى أن "الفريق يمتلك ستة لاعبين من المنتخب الوطني، ومحترفين مع منتخبيهما، لذا لا يوجد عذر من تقديم الاداء الطيب وكسب نقاط مباراة الطلبة الخميس وصولاً الى مراكز المنافسة المتقدمة، رغم الاصابات التي يعاني منها الفريق وهذا ليس تبريراً قبل اللقاء".

يشار إلى أن ملعب الشعب الدولي سيحتضن الخميس، وعند الساعة الثامنة مساءً القمة المنتظرة بين الزوراء والطلبة ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري الكرة الممتاز.





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