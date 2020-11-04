القبض على امرأتين متهمتين بجريمة ’’الاتجار بالبشر’’ في بغداد

2020/11/04 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2020)، القبض على متهمتين مطلوبتين بجريمة الاتجار بالبشر في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد امر قبض بحق متهمتين اثنتين بمنطقة الدورة ببغداد مطلوبتين وفق المادة (٥/اولا) الاتجار بالبشر".

وأضافت، أنه "قد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة لعدة ايام والإطاحة بهن بعد نصب كمين محكم لهن في منطقة ابو دشير ضمن محافظة بغداد".

وأشار بيان الوكالة، إلى أنه "تم تسليم المتهميتن الى جهة الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

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