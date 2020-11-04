مقر بايدن: نحن على يقين أن جو بايدن سيصبح رئيسا للولايات المتحدة

2020/11/04 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قال مقر المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، إن فرز الأصوات لن يتوقف، رغم تصريحات الرئيس الحالي دونالد ترامب، لافتا إلى أنه عند اكتمال عملية الفرز، سيكون بايدن رئيسا لأمريكا.وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن في بيان اليوم الأربعاء: ان " العد لن يتوقف.



وسيستمر حتى يتم احتساب كل الأصوات المدلى بها بشكل صحيح " .



واوضحت مديرة المقر "إنهم فظيعون لأن هذه محاولة فاضحة لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين.



إنها غير مسبوقة لأنه لم يحدث في تاريخنا أبدا أن حاول رئيس أمريكي حرمان أمريكي من حقه في التصويت في انتخابات وطنية".وأكدت مجددًا أن لا ترامب ولا بايدن سيقرران نتيجة الانتخابات ، مضيفة يجب أن تستمر العملية الديمقراطية وستستمر حتى اكتمالها".



واكدت ، نحن على ثقة من أنه عند اكتمال العملية، سيكون جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة"./انتهى2

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