ترامب يتقدم بالفرز الاولي على بايدن في جورجيا وبنسلفانيا وميشيغن وكارولانيا الشمالية

2020/11/04 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تقدم الرئيس الامريكي دونالد ترامب على المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفرز الاولي للاصوات في ولايات جورجيا وبنسلفانيا وميشيغن وكارولانيا الشمالية .



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