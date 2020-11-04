نائب: الكاظمي يحارب الكتل السياسية عبر عدم تسديد الرواتب

2020/11/04 | 13:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اتهم النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بشنه الحرب على القوى السياسية عبر عدم صرف الرواتب، مبينا ان الكاظمي حقق فشلا ماليا لم يشهده العراق في تاريخه.وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يستغل نفوذه وهو يحارب القوى السياسية عبر عدم صرف رواتب الموظفين”.واضاف ان ” بعض الدوائر لم تتسلم الرواتب منذ 42 يوما رغم توفرها الا ان بعض مستشاري الكاظمي يقترحون عليه الاستمرار في عدم صرفها للضغط السياسي والابتزاز”.واوضح العقابي، ان “الفشل الاقتصادي الذي حققه الكاظمي لم يسجله اي حاكم في تاريخ العراق وان البرلمان رفض قانون الاقتراض لوجود شبهات فساد طائلة فيه”.



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