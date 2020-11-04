2020/11/04 | 13:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن آلية منح قرض الـ 8 ملايين دينار للعاطلين عن العمل، مؤكدة وجود إجرءات صارمة بحق مزدوجي الرواتب.



وقالت المتحدث باسم الوزارة أحرار الزلزلي، إن “المتقدمين على قروض الـ 8 ملايين دينار من الشباب العاطلين وصل عددهم نحو 60 ألف، مرجحة بأن يصل عدد المتقدمين إلى 100 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تصدر بيان تكشف عن آلية منح قرض الـ 8 ملايين دينار للعاطلين وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العمل تصدر بيان تكشف عن آلية منح قرض الـ 8 ملايين دينار للعاطلين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العمل تصدر بيان تكشف عن آلية منح قرض الـ 8 ملايين دينار للعاطلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).