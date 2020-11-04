البطريرك يونان يرسم الخورأسقف فراس دردر مطرانا

2020/11/04 | 13:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أحتفل البطريرك يوسف الثالث يونان بالقداس الالهي على مذبح كاترائية سيدة النجاة في بغداد مساء الثلاثون من تشرين الاول 2020 برسامة الخورأسقف فراس دردر مطرانا نائبا بطريركيا على البصرة والخليج العربي ، باسم مار اثناسيوس فراس دردر .في بداية القداس، دخل غبطة أبينا البطريرك إلى الكاتدرائية بموكب حبري مهيب، …

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