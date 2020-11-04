الإطاحة بــ”داعشيين” في عملية أمنية غرب الانبار

2020/11/04 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الاربعاء ، عن القاء القبض على عنصرين بتنظيم “ داعش” الإجرامي بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .وقال كسار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من فوج طوارئ 24 احد تشكيلات قيادة شرطة الانبار نفذت حملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من اعتقال عنصرين من عصابات داعش الاجرامية دون وقوع اي مقاومة تذكر “.واضاف الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” المعتقلين يعدان من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهم تتعلق بالإرهاب”، مبينا ان” عملية الاعتقال جاءت وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من اعتقالهما دون ذكر اسم المستهدفين لدواعي امنية”.وأشار كسار إلى أن “القوات الامنية نقلت المعتقلين المطلوبين وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهما لمعرفة مدى تورطهما بالتهم الموجه ضدهما “.



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