بالصور.. محتجون يغلقون مبنى ديوان محافظة ذي قار بـ 'اللحام'

2020/11/04 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات في ذي قار

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أقدم متظاهرون غاضبون، الأربعاء، على إخراج الموظفين من مبنى ديوان ذي قار وأغلقوا إحدى بواباته بـ "اللحام" لمنع الدوام الرسمي لحين تحقيق مطلبهم بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وذكرت الوكالة الرسمية ان محتجين في ذي قار، أقدموا اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، على إغلاق مبنى ديوان المحافظة بواسطة اللحام مطالبين باقالة المحافظ.

وأوضحت انه "لليوم الرابع على التوالي مبنى ديوان المحافظة مغلق من قبل المحتجين المطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بعد انتهاء المهلة الممنوحة له من قبلهم".

واضافت ان "المحتجين باشروا اليوم باغلاق ابواب مبنى ديوان المحافظة باللحام، مؤكدين استمرار الاغلاق لحين تحقيق مطالبهم".

وكان العشرات من المحتجين قد تجمعوا في وقت سابق أمام مبنى محافظة ذي قار، اليوم، مطالبين بإقالة المحافظ، وعلقوا لافتات عليها صورة المحافظ، ناظم الوائلي، مشطوبا عليها بالأحمر وطالبوا بإقالته، ورفضوا فتح مبنى المحافظة قبل أن ينفذ مطلبهم.

وبحسب مصدر أمني فان "المحتجين انسحبوا بعد أن أغلقوا مبنى ديوان المحافظة باللحام، وهددوا بالتصعيد إذا ما فتح الديوان".

ر.إ

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