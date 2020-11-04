الاقتصاد النيابية: اعتماد الحكومة على القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر

2020/11/04 | 13:51 - المصدر: NRT عربية

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لجنة الاقتصاد النيابية

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء، أن اعتماد القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر، فيما شددت على ضرورة تنويع الإيرادات العامة، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة النائب مازن الفيلي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 4 تشرين الثاني 2020، إن "اعتماد سياسة القروض، دون تنشيط الإيرادات التي ترفد خزينة الدولة بالموارد غير النفطية، ينذر بالخطر"، مؤكدا على ضرورة تنويع الإيرادات العامة.

وأشار إلى أن "الورقة البيضاء هي ورقة إصلاح على المدى البعيد، لذلك نحن بحاجة إلى معالجات سريعة، كمنح قروض ميسرة الى المصانع لتفعيلها، وسلف للمزارعين لتنشيط الزراعة".

ر.إ

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