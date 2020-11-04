2020/11/04 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي مقدمة كتاب أسرار الدماغ البشريبنيات وآليات عمل دماغ الإنسان العاقل إعداد وتقديم: د.



مصعب قاسم عزاويتعريب: فريق دار الأكاديميةالطبعة الثانية 2020صادر عن دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن يمثل دماغ الإنسان الوحدة البيولوجية الأساسية لصياغة كينونة الإنسان كحيوان اجتماعي عاقل، وتوطيد إحساس حامل تلك المنظومة البيولوجية بتلك الكينونة.



وتلك المسلمة لم تثبت وجو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إكسير المناعة المعرفية - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إكسير المناعة المعرفية - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).