النبوه وفهاهة المتنطعين؟/1 - عبدالامير الركابي

2020/11/04 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي النبوة وفهاهة المتنطعين؟/1عبدالاميرالركابيماتزال النبوه كظاهرة خارج الادراك الضروري، تتعدى الطاقة العقلية على الإحاطة، مثلها مثل الظاهرة المجتمعية التي انتجتها، ومكنونها، الأهم من ذلك ان الظاهرة المنوه عنها موجودة ضمن اشتراطات عدائية متواصلة بلا توقف، مناقضه، حادة، وضخمه،سابقة ولاحقة، مصدرها المجتمعية الأخرى، الارضوية الغالبة والمهيمنه كمفهوم قريب من البداهة البدائية، وقصور الطاقة العقلي ......





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