دفعة قوية للزوراء قبل مواجهة الطلبة غداً

2020/11/04 | 13:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستعاد الزوراء خدمات ثلاثة من لاعبيه، قبل مواجهة غد الخميس النارية أمام الطلبة، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في ملعب الشعب الدولي.

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