{سناب شات} يفضح المشاهير

2020/11/04 | 13:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح مركز الاعلام الرقمي dmc بان قرار تطبيق {سناب شات} بالكشف فجأة عن أعداد متابعي حسابات المشاهير قد فاجئ الجميع وسبب للمشاهير إحراجاً شديداً ما أدى لقيام بعضهم بإخفاء العدد فوراً.

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