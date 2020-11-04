2020/11/04 | 13:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة، الابعاء، ضبط حاويتين بداخلهما معسل اركيلة الممنوع من الاستيراد والمعد للتهريب.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، ان “مفارز مينار ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاويتين بداخلهما معسل اركيلة الممنوع من الاستيراد والمعد للتهريب”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويتين بداخلهما مادة معسل اركيلة بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويتين بداخلهما مادة معسل اركيلة بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويتين بداخلهما مادة معسل اركيلة بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).