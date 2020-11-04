جدول اعمال جلسة مجلس النواب السبت

2020/11/04 | 13:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب يوم السبت، الجلسة رقم 19 للتصويت ومناقشة عدة مشاريع قوانين ابرزها مشروع قانون تمويل العجز المالي.

فيما يلي جدول اعمال جلسة السبت 7 تشرين الثاني بحسب الدائرة الاعلامية لرئاسة مجلس النواب:

PUKmedia عن اعلام رئاسة مجلس النواب‌

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