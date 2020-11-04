2020/11/04 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أعلنت منصة مواهب السعودية عن موعد اطلاق المؤتمر العالمي للموهبة والابداع والذي سيكون برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.



تحت رعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تنظم مؤسسة الملك عبدالعزيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية … المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع برعاية الملك سلمان وكالة الصحافة المستقلة.

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