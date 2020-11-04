Apple TV يصبح متاحا على أجهزة Xbox الشهر المقبل

2020/11/04 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- بعد طول انتظار سيصبح Apple TV متاحا على أجهزة Xbox الشهر المقبل، وسيتوفر تطبيق Apple TV الجديد عبر وحدات تحكم Xbox One و Xbox Series X و Xbox Series S في العاشر من نوفمبر، مما يتيح الوصول إلى البرامج التلفزيونية ومكتبات الأفلام من أبل.



ووفقا لما ذكره موقع “the verge”، كان تطبيق Apple TV […]

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