الانواء: طقس غائم وهطول امطار في مناطق الوسط والشمال

2020/11/04 | 13:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما تبيّن أن هنالك فرصة لهطول الامطار في مناطق الوسط والشمال.

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